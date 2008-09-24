|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:2
|Рома (Рим)
|18.01.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Рома (Рим)
|21.12.2008
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|3:2
|Рома (Рим)
|06.12.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Рома (Рим)
|30.11.2008
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|05.10.2008
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Рома (Рим)
|28.09.2008
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:1
|Рома (Рим)