Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валерио Вирга - статистика

    Имя Валерио
    Фамилия Вирга
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1986 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:2 Рома (Рим)
    18.01.2009 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Рома (Рим)
    21.12.2008 Был в запасе Катания (Катания) 3:2 Рома (Рим)
    06.12.2008 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Рома (Рим)
    30.11.2008 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    05.10.2008 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:0 Рома (Рим)
    28.09.2008 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    24.09.2008 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:1 Рома (Рим)
    • Читайте нас: 
    11