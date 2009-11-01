Андре Бахия - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Бахия
|Команда
|Самсунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Бахия
|Команда
|Самсунспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2010
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|07.02.2010
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|31.01.2010
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|08.11.2009
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|01.11.2009
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:1
|Фейеноорд (Роттердам)