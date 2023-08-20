Ihab Ganayem - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Ihab Ganayem
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ihab Ganayem
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2023
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|2:2
|Жетысу (Талдыкорган)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Ордабасы (Шымкент)
|27.08.2023
|75' -90'
|Атырау (Атырау)
|0:0
|Актобе (Актобе)
|88'
|20.08.2023
|68' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Тобол (Костанай)