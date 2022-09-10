Мартин Хансен - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 июня 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 июня 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|15
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|90'
|06.11.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|60'
|21.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|88'
|16.10.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)