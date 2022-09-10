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    Мартин Хансен - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Мартин
    Фамилия Хансен
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 июня 1990 (32 года)
    Рост 188
    Вес 85
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Оденсе 0:0 Рандерс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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