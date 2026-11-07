Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Оденсе
Мартин Хансен
Статистика
€ 25 тыс
Мартин Хансен - статистика
Оденсе
15 июня 1990 (36)
#1 | Вратарь
188 см | 85 кг
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2019
Лига Европы 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Германия. Кубок 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
1 : 1
19.09.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 2
13.09.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
0 : 5
06.09.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
1 : 2
16.08.2026
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
1 : 0
10.08.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
1 : 0
03.08.2026
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
1 : 0
24.07.2026
Оденсе
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
1
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео
«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
Фото
Батраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+