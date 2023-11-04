Matthew Bondswell - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Matthew Bondswell
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Matthew Bondswell
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Истли (Истли)
|1:3
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|06.01.2024
|66' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Истли (Истли)
|12.12.2023
|Был в запасе
|Барнет (Лондон)
|1:4
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|02.12.2023
|62' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:1
|Барнет (Лондон)
|04.11.2023
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:0
|Олдхэм (Олдхэм)