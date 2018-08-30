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Де Андрада Тейшейра - статистика

Завершил карьеру
2 октября 1980 (46)
#80 | Полузащитник
176 см | 73 кг
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФКСБ
4
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
2 : 1
30.08.2018
Рапид
1' - 90'
53'
Лига Европы, 4 раунд
Рапид
3 : 1
23.08.2018
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Хайдук
0 : 0
09.08.2018
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Рудар
0 : 2
26.07.2018
ФКСБ
1' - 90'
74'
29'
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