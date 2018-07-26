Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Андрада Тейшейра - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Де Андрада
    Фамилия Тейшейра
    Команда Астра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1980 (42 года)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:1 Рапид (Вена)
    53'
    23.08.2018 1' -90' Рапид (Вена) 3:1 ФКСБ (Бухарест)
    09.08.2018 1' -90' Хайдук (Сплит) 0:0 ФКСБ (Бухарест)
    26.07.2018 1' -90' Рудар (Велене) 0:2 ФКСБ (Бухарест)
    74' 29'
    • Читайте нас: 
    11