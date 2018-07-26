Де Андрада Тейшейра - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Де Андрада
|Фамилия
|Тейшейра
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1980 (42 года)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Де Андрада
|Фамилия
|Тейшейра
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1980 (42 года)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Рапид (Вена)
|53'
|23.08.2018
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|09.08.2018
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:0
|ФКСБ (Бухарест)
|26.07.2018
|1' -90'
|Рудар (Велене)
|0:2
|ФКСБ (Бухарест)
|74' 29'