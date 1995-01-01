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Samuel Akere
Главные новости
02:00
Развязка в группе A на Евро, «Спартак» сделал предложение топ-форварду, распродажа игроков «Пари НН» и другие новости
01:47
На Евро устоял антирекорд сборной России 20-летней давности
01:35
Реакция махачкалинского «Динамо» на теракты в Дагестане
01:23
Фуллкруг стал рекордсменом сборной Германии
01:19
Фото
Эффектная невеста Георгия Мамардашвили – лучшего вратаря Евро-2024
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Все новости
01:08
Сборная Шотландии повторила антирекорд чемпионата Европы
00:57
Нагельсман прокомментировал спасенную ничью Германии со Швейцарией
00:46
В Венгрии рассказали о состоянии Варги, потерявшего сознание в игре с Шотландией
00:27
Результаты матчей Евро-2024, 23 июня
00:20
Определились четыре участника плей-офф Евро-2024
00:15
Гаджиев высказался о возможном переходе Джикии в махачкалинское «Динамо»
00:13
Сборная Венгрии установила рекорд чемпионата Европы
23 июня
23:58
Евро-2024. Германия спаслась в матче со Швейцарией на 92-й минуте, Венгрия вырвала победу над Шотландией на 90+10
14
23:54
Видео
Обзор матча Швейцария – Германия голы и лучшие моменты (Видео)
1
23:50
Видео
Обзор матча Шотландия – Венгрия голы и лучшие моменты (Видео)
1
23:34
Фото
Игрок сборной Венгрии потерял сознание во время матча с Шотландией
23:28
40-миллионый форвард ответил на предложение «Спартака»
8
23:19
Стало известно о наказании для мальчика, выбежавшего во время матча ради селфи с Роналду
3
22:58
Нойер установил новый рекорд Евро для вратарей
1
22:50
«Спартак» хочет продлить Промесу рабочую визу
15
22:40
Клуб Бердыева подпишет вратаря, на которого претендовал «Спартак»
2
22:24
Два московских клуба заинтересовались хавбеком «Ростова»
3
22:15
Бубнов предложил подкорректировать правила определения офсайда
21:49
У Даку могут быть проблемы с партнерами по «Рубину» из-за скандальной выходки на Евро-2024
17
21:36
Видео
Двукратный финалист Кубка УЕФА вернулся в Примеру
1
21:26
Фото
В «Реале» придумали, как заработать на романе Беллингема с сексуальной красоткой, которая старше его на 5 лет
1
21:25
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21:05
Мостовой высказался о чемпионской интриге в РПЛ
5
20:56
Стали известны стартовые составы на матч Шотландия – Венгрия: 23 июня
20:54
Товарищеский матч. «Краснодар» победил в дерби «Кубань» (1:0), Смолов вышел на замену
2
20:50
Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Германия: 23 июня
20:44
Кузнецов прокомментировал свое нападение на журналиста в Медиалиге
20:34
Известна дата выхода фильма про смертельную давку на матче «Спартак» – «Харлем»
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Samuel Akere - статистика
#16 | Полузащитник
Имя
Samuel Akere
Команда
Ботев
Состав
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Полузащитник
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Болгария. Первая лига 2023/2024
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