Francisco Junior - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Francisco Junior
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Francisco Junior
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сепси
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|3:2
|Сепси (Сфынту-Георге)
|24.08.2023
|84' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|2:2
|Буде-Глимт (Буде)
|17.08.2023
|90' -90'
|Актобе (Актобе)
|0:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|03.08.2023
|82' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|4:0
|ЦСКА (София)
|27.07.2023
|84' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|Сепси (Сфынту-Георге)