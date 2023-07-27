Maksymilian Boruc - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Maksymilian Boruc
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Maksymilian Boruc
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|23.08.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:5
|Астон Вилла (Бирмингем)
|17.08.2023
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Люцерн (Люцерн)
|03.08.2023
|18' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:1
|Интер (Эскальдес)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Интер (Эскальдес)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)