Thalis Cantanhede - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Thalis Cantanhede
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Thalis Cantanhede
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.05.2024
|1' - 59'
|ЦСКА
|0:2
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, Финал за место в ЛК
|30'
|27.05.2024
|Был в запасе
|Славия С
|0:2
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, 6 тур
|23.05.2024
|1' - 76'
|ЦСКА 1948
|2:1
|Ботев
|Болгария. Первая лига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА 1948
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:2
|ЦСКА 1948 (София)
|68'
|26.07.2023
|46' -90'
|ЦСКА 1948 (София)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)