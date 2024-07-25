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Лига конференций 2026/2027
ЦСКА 1948 - Будучность
ЦСКА 1948 - Будучность: обзор матча 25 июля 2024
ЦСКА 1948
25.07.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Будучность
44'
Б. Карагерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Будучность
Замена
O.
️️️️
П. Умарбаев
77'
Замена
Э. Ценов
️️️️
T. Cantanhede
66'
66'
Замена
I. Bojović
️️️️
P. Grbić
ГОЛ! 1:0!
Б. Карагерен
44'
23'
Желтая карточка
P. Grbić
Желтая карточка
Н. Пишчевич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
14
Mario Ilievski
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Будучность
1
Милан Миятович
ВР
33
Владан Аджич
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
7
Игор Иванович
ПВ
11
Иван Булатович
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
22
Ognjen Gašević
ЦФ
96
Dragan Grivić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
ЦСКА 1948
31
Aleks Bozhev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
58
Octavio
ЦП
19
Marto Boychev
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Будучность
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
36
Petar Vuković
ЦЗ
87
Vladimir Perišić
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
77
Ivan Bojović
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Маринов
93
Фуртадо
14
Иванов
23
Пишчевич
14
22
7
39
Умарбаев
18
99
Карагерен
99
Кирилов
1-1-1-4
1
Миятович
33
Аджич
14
Брнович
7
Иванович
96
22
18
11
Булатович
39
Умарбаев
58
58
39
Умарбаев
7
26
Ценов
26
Ценов
7
18
77
77
18
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Будучность
31
Aleks Bozhev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
36
Petar Vuković
ЦЗ
87
Vladimir Perišić
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Остались в запасе
31
Aleks Bozhev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
36
Petar Vuković
ЦЗ
87
Vladimir Perišić
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Срджан Радоньич
Статистика матча ЦСКА 1948 - Будучность
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Будучность
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Петровац
- : -
05.12.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Информация о матче
Главный судья:
Irakli Kvirikashvili, Georgia
Стадион:
Bistritsa Stadium, Bistritsa
Новости команд
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ЦСКА 1948
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