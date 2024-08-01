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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Будучность - ЦСКА 1948
Будучность - ЦСКА 1948: обзор матча 01 августа 2024
Будучность
01.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ЦСКА 1948
65'
V. Perišić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Будучность - ЦСКА 1948
115'
Замена
Т. Рапнуиль
️️️️
T. Cantanhede
113'
Желтая карточка
Р. Кирилов
Замена
O. Šarkić
️️️️
М. Брнович
107'
106'
Замена
O.
️️️️
Н. Пишчевич
Замена
Л. Миркович
️️️️
А. Булатович
88'
Замена
S. Đukanović
️️️️
И. Иванович
82'
Желтая карточка
I. Bojović
76'
73'
Замена
Э. Ценов
️️️️
R. Bidounga
Желтая карточка
D. Grivić
71'
ГОЛ! 1:0!
V. Perišić
Пас отдал
М. Вукотич
65'
Замена
I. Bojović
️️️️
И. Булатович
60'
Желтая карточка
В. Аджич
59'
52'
Желтая карточка
T. Cantanhede
Замена
V. Perišić
️️️️
P. Grbić
46'
Замена
В. Аджич
️️️️
А. Ораховац
46'
40'
Желтая карточка
R. Daskalov
Желтая карточка
М. Брнович
31'
Желтая карточка
И. Иванович
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Будучность
1
Милан Миятович
ВР
55
Аднан Ораховац
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
7
Игор Иванович
ПВ
96
Dragan Grivić
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
11
Иван Булатович
ЦФ
22
Ognjen Gašević
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
14
Mario Ilievski
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
99
Радослав Кирилов
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Будучность
33
Владан Аджич
ЦЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
36
Petar Vuković
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
8
Лука Миркович
ЦП
87
Vladimir Perišić
ЦП
22
Lazar Savović
ЦП
34
Stefan Đukanović
ЦП
24
Andrej Camaj
ЦФ
18
Oliver Šarkić
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
77
Ivan Bojović
ЦФ
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
19
Marto Boychev
ЦП
58
Octavio
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
2-3-1-4
1
Миятович
55
Ораховац
5
Сериков
5
Булатович
11
Вукотич
14
Брнович
7
Иванович
96
22
11
Булатович
18
3-1-3-3
1
Маринов
93
Фуртадо
14
Иванов
91
23
Пишчевич
14
22
7
18
99
Карагерен
99
Кирилов
55
Ораховац
33
Аджич
33
Аджич
55
Ораховац
5
Булатович
8
Миркович
8
Миркович
5
Булатович
18
87
87
18
7
Иванович
34
34
7
Иванович
14
Брнович
18
18
14
Брнович
11
Булатович
77
77
11
Булатович
7
31
Рапнуиль
31
Рапнуиль
7
91
26
Ценов
26
Ценов
91
23
Пишчевич
58
58
23
Пишчевич
Остались в запасе
Будучность
ЦСКА 1948
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
36
Petar Vuković
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Lazar Savović
ЦП
24
Andrej Camaj
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
63
Леви Нтумба
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
36
Petar Vuković
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Lazar Savović
ЦП
24
Andrej Camaj
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Будучность - ЦСКА 1948
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Будучность
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Петровац
- : -
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0 : 0
13.11.2026
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Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
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0 : 1
02.11.2026
Будучность
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Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
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Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
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Ботев Враца
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2 : 2
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Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Stadion pod Goricom, Podgorica
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