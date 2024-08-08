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Лига конференций 2026/2027
ЦСКА 1948 - Пафос
ЦСКА 1948 - Пафос: обзор матча 08 августа 2024
ЦСКА 1948
08.08.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Пафос
29'
M. Ilievski
51'
T. Cantanhede (П)
10'
М. Танкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Пафос
Замена
O.
️️️️
Р. Кирилов
90'
+6
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Маседа
81'
Замена
И. Суньич
️️️️
Бруно
Замена
П. Умарбаев
️️️️
T. Cantanhede
77'
Желтая карточка
T. Cantanhede
59'
59'
Замена
О. Валакари
️️️️
П. Пеладжо
59'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Жажа
ГОЛ с пенальти! 2:1!
T. Cantanhede
51'
38'
Замена
К. Пилеас
️️️️
М. Мельюсо
ГОЛ! 1:1!
M. Ilievski
Пас отдал
T. Cantanhede
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Танкович
Пас отдал
Жажа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
23
Неделько Пишчевич
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
11
Жажа
ПВ
5
Давид Гольдар
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
58
Octavio
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Пафос
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
2-2-4-2
1
Маринов
93
Фуртадо
14
Иванов
31
Рапнуиль
23
Пишчевич
26
Ценов
7
14
22
99
Кирилов
99
Карагерен
2-2-1-5
1
Ивушич
22
Мельюсо
32
Люккассен
25
Наме
6
Пеладжо
11
Жажа
5
Гольдар
11
Маседа
22
Танкович
7
Бруно
30
Драгомир
99
Кирилов
58
58
99
Кирилов
7
39
Умарбаев
39
Умарбаев
7
22
Мельюсо
17
Пилеас
17
Пилеас
22
Мельюсо
11
Жажа
77
Коррейя
77
Коррейя
11
Жажа
7
Бруно
26
Суньич
26
Суньич
7
Бруно
6
Пеладжо
8
Валакари
8
Валакари
6
Пеладжо
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Пафос
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
7
Ivaylo Markov
ЦФ
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
7
Ivaylo Markov
ЦФ
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Остались в запасе
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча ЦСКА 1948 - Пафос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
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3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Bistritsa Stadium, Bistritsa
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