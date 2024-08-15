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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пафос - ЦСКА 1948
Пафос - ЦСКА 1948: обзор матча 15 августа 2024
Пафос
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
ЦСКА 1948
90+7'
Д. Люккассен
94'
Жажа
100'
А. Силва
118'
R. Daskalov (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - ЦСКА 1948
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
R. Daskalov
118'
117'
Желтая карточка
Т. Иванов
ГОЛ! 3:0!
А. Силва
100'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Жажа
98'
ГОЛ! 2:0!
Жажа
94'
ГОЛ! 1:0!
Д. Люккассен
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
П. Маринов
Желтая карточка
А. Силва
90'
+3
Замена
М. Наме
️️️️
К. Пилеас
90'
Замена
М. Илия
️️️️
М. Танкович
80'
Замена
О. Валакари
️️️️
Пепе
80'
Желтая карточка
Д. Гольдар
76'
72'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
T. Cantanhede
72'
Замена
O.
️️️️
M. Ilievski
Желтая карточка
М. Танкович
60'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Бруно
60'
Замена
А. Силва
️️️️
И. Суньич
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Кирилов
45'
+2
Вторая желтая
С. Фуртадо
33'
Желтая карточка
С. Фуртадо
5'
Желтая карточка
Б. Карагерен
4'
Желтая карточка
R. Daskalov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
11
Жажа
ПВ
30
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
14
Теодор Иванов
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
31
Том Рапнуиль
ОП
14
Mario Ilievski
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Пафос
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Berk Alimollov
ВР
63
Леви Нтумба
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
58
Octavio
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
2-1-1-1-5
1
Ивушич
17
Пилеас
32
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
11
Жажа
5
Гольдар
11
Маседа
22
Танкович
7
Бруно
30
Драгомир
2-2-4-2
1
Маринов
14
Иванов
93
Фуртадо
23
Пишчевич
31
Рапнуиль
7
22
26
Ценов
14
99
Кирилов
99
Карагерен
7
Бруно
77
Коррейя
77
Коррейя
7
Бруно
88
Пепе
8
Валакари
8
Валакари
88
Пепе
17
Пилеас
25
Наме
25
Наме
17
Пилеас
11
Жажа
6
Пеладжо
6
Пеладжо
11
Жажа
26
Суньич
33
Силва
33
Силва
26
Суньич
22
Танкович
70
Илия
70
Илия
22
Танкович
14
58
58
14
7
39
Умарбаев
39
Умарбаев
7
Остались в запасе
Пафос
ЦСКА 1948
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
Главный тренер
Хеннинг Берг
33
Berk Alimollov
ВР
63
Леви Нтумба
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
Остались в запасе
33
Berk Alimollov
ВР
63
Леви Нтумба
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
11
Cassiano Bouzon
ЦФ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Пафос - ЦСКА 1948
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
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