Мауро Перкович - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Перкович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Перкович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2024
|1' -80'
|ПАОК (Салоники)
|5:1
|Динамо (Загреб)
|07.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|22.02.2024
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|15.02.2024
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|14.12.2023
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Балкани (Сува Река)
|30.11.2023
|78' -90'
|Астана (Астана)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|09.11.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|50'
|26.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|5:1
|Астана (Астана)