Статистика по турнирам

Лига Европы 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Кубок УЕФА 2008/2009