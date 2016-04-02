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Ян Муха
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Ян Муха - новости
Завершил карьеру
5 декабря 1982 (43)
#82 | Вратарь
190 см | 87 кг
Словакия
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Новости
Публикации
Муха может завершить карьеру футболиста после ЧМ-2018
2016.04.02 20:41
1
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2015.12.24 16:11
3
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