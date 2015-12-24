Тульский «Арсенал» может вернуть Муху

Словацкий голкипер Ян Муха может вернуться в тульский «Арсенал». Сейчас вратарь выступает в составе «Слована» из Братиславы.

«Лично мне он нравится, как человек, его уважает коллектив, у него всегда положительные эмоции. Он готов вернуться в «Арсенал», ему приятна атмосфера в клубе. Но Муха — вратарь высокого класса и не может прийти на зарплату ниже определенного уровня. К тому же есть семейные проблемы — у него болеет ребeнок. Но если будут благоприятные финансовые условия, то он первый, кому мы сделаем предложение», – передает слова президента «Арсенала» Петра Кошельникова «Тульский футбол».

Напомним, Муха выступал в составе «Арсенала» с января по июнь 2015 года.