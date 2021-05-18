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    Руслан Аджинджал - новости

    #20 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Аджинджал
    Состав Без клуба
    Родной город Гагра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1974 (48 лет)
    Рост 168
    Вес 65
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