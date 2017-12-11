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    Аджинджал покинул тренерский штаб «Краснодара»

    «Краснодар» объявил об уходе Руслана Аджинджала из тренерского штаба команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

    43-летний специалист с лета 2016 года являлся одним из помощников главного тренера «быков»: сначала Олега Кононова. потом – Игоря Шалимова.

    «Руководство ФК «Краснодар» благодарит Руслана Алексеевича за плодотворную работу и желает ему успехов на тренерском поприще в будущем!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Напомним, карьеру игрока Аджинджал завершил в «Краснодаре» летом 2015 года.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.12.2017 14:43
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    Комментарии (3)
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    fanchik
    1512996291
    Интуиция Аджинджала как тренера, что в" Краснодаре" будут перемены,во время уйти.
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    Бугимен
    1513034028
    Давайте БЫКИ, пора уже быть чемпионам РОССИИ.
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    ologreds
    1694991753
    numo528853
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