Аджинджал покинул тренерский штаб «Краснодара»

«Краснодар» объявил об уходе Руслана Аджинджала из тренерского штаба команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

43-летний специалист с лета 2016 года являлся одним из помощников главного тренера «быков»: сначала Олега Кононова. потом – Игоря Шалимова.

«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Руслана Алексеевича за плодотворную работу и желает ему успехов на тренерском поприще в будущем!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, карьеру игрока Аджинджал завершил в «Краснодаре» летом 2015 года.