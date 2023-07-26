Vedran Kjoševski - статистика
#95 | Вратарь
|Имя
|Vedran Kjoševski
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Vedran Kjoševski
|Команда
|Струга
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Струга
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Струга (Струга)
|24.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|17.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|2:1
|Струга (Струга)
|10.08.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|3:1
|Свифт (Эсперанж)
|01.08.2023
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|3:4
|Струга (Струга)
|26.07.2023
|1' -90'
|Струга (Струга)
|1:0
|Будучность (Подгорице)