Yannick Schaus - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Yannick Schaus
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yannick Schaus
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:1
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|27.07.2023
|82' -90'
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Сент Патрикс (Дублин)
|2:3
|Дюделанж (Дюделанж)
|12.07.2023
|74' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:1
|Сент Патрикс (Дублин)