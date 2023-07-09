Mamadou Fall - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Mamadou Fall
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Mamadou Fall
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2023
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Колорадо (Денвер)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|13.07.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|09.07.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)