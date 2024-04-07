Фредрик-Кристенсен Даль - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Фредрик-Кристенсен
|Фамилия
|Даль
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1999 (25 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Фредрик-Кристенсен
|Фамилия
|Даль
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1999 (25 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Стремсгодсет
|1:1
|Одд
|Норвегия. Элитсериен, 11 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Сарпсборг 08
|1:3
|Стремсгодсет
|Норвегия. Элитсериен, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стремсгодсет
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:1
|Одд (Шиен)
|26.05.2024
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:3
|Стремсгодсет (Драммен)
|20.05.2024
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|2:0
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|16.05.2024
|1' -90'
|Фредрикстад (Фредрикстад)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|12.05.2024
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:1
|Викинг (Ставангер)
|05.05.2024
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|24'
|28.04.2024
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|2:2
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|21.04.2024
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|0:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|16.04.2024
|1' -90'
|КФУМ-Камератене (Осло)
|1:3
|Стремсгодсет (Драммен)
|07.04.2024
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|01.04.2024
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)