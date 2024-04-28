Luka Gavran - статистика
#90 | Вратарь
|Имя
|Luka Gavran
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Luka Gavran
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 90'
|Торонто
|1:2
|Нэшвилл
|США. МЛС, 26 тур
|16.06.2024
|1' - 90'
|Торонто
|1:4
|Чикаго Файр
|США. МЛС, 25 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед
|2:2
|Торонто
|США. МЛС, 23 тур
|30.05.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион
|0:0
|Торонто
|США. МЛС, 22 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Торонто
|3:4
|Цинциннати
|США. МЛС, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|16.06.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:4
|Чикаго Файр (Чикаго)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Торонто (Торонто)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Цинциннати (Цинциннати)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|5:0
|Монреаль (Монреаль)
|16.05.2024
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:3
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Торонто (Торонто)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|3:2
|Торонто (Торонто)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|31.03.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:3
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|24.03.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|17.03.2024
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|09.03.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Торонто (Торонто)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|0:0
|Торонто (Торонто)