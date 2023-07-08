Атаа Жабер - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Атаа
|Фамилия
|Жабер
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Атаа
|Фамилия
|Жабер
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|69' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.07.2023
|46' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)