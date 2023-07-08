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    Атаа Жабер - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Атаа
    Фамилия Жабер
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 1994 (29 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2023 69' -90' Нефтчи (Баку) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
    08.07.2023 46' -90' Нефтчи (Баку) 0:4 Црвена Звезда (Белград)
    Россия
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