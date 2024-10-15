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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Палестина - Кувейт
Палестина - Кувейт: обзор матча 15 октября 2024
Палестина
15.10.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Кувейт
41'
В. Абу Али (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестина - Кувейт
82'
Желтая карточка
M. Daham
66'
Замена
️️️️
R. Hany
Вторая желтая
К. Сальданья
56'
Замена
О. Даббаг
️️️️
O. Faraj
46'
Замена
Т. Сеям
️️️️
J. Cantillana
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Абу Али
41'
Желтая карточка
К. Сальданья
22'
Замена
М. Фарави
️️️️
М. Аль-Батат
22'
8'
Замена
H. Al Harbi
️️️️
F. Al-Hajeri
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестина
22
Рами Амада
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
(К)
ПЗ
6
Одай Харуб
ОП
3
Мохаммед Рашид
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
13
Omar Faraj
ЦФ
0
Вессам Абу Али
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
3
Meshari Al-Enezi
ЦЗ
14
R. Hany
ЦП
9
Salman Al Awadi
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Палестина
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
9
Тамер Сеям
ЛВ
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
23
Атаа Жабер
ОП
5
Ameed Sawafta
ЦП
21
Заид Кунбар
ЦФ
11
Одай Даббаг
ЦФ
Кувейт
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
2
Sami Al Sanea
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
18
Athbi Shehab
ЦФ
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Амада
12
Сальданья
3
Салех
20
Мхагна
7
Аль-Батат
6
Харуб
3
Рашид
8
10
Абу Варда
0
Абу Али
13
4-1-5
22
13
4
3
5
14
9
20
17
8
15
7
Аль-Батат
17
Фарави
17
Фарави
7
Аль-Батат
8
9
Сеям
9
Сеям
8
13
11
Даббаг
11
Даббаг
13
5
12
12
5
Остались в запасе
Палестина
Кувейт
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
23
Атаа Жабер
ОП
5
Ameed Sawafta
ЦП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
2
Sami Al Sanea
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
18
Athbi Shehab
ЦФ
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Остались в запасе
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
23
Атаа Жабер
ОП
5
Ameed Sawafta
ЦП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
2
Sami Al Sanea
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
18
Athbi Shehab
ЦФ
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Главный тренер
Хелиу Соуза
Статистика матча Палестина - Кувейт
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
20
19
Офсайды
1
2
Количество передач
399
333
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Посещаемость:
1827 из 15000 зрителей (12%)
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