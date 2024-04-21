Гиоване - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Гиоване
|Фамилия
|ду Наскименто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Гиоване
|Фамилия
|ду Наскименто
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|1:0
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|90' - 90'
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|70' - 90'
|Атлетико Гойяненсе
|2:2
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|29.05.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|3:0
|Расинг М
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.06.2024
|90' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|12.06.2024
|70' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.05.2024
|79' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Форталеза (Форталеза)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)