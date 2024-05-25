Ноа Паллас - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Паллас
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|173
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Паллас
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|1' - 90'
|ХИК
|3:1
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|12.06.2024
|1' - 90'
|Гнистан
|0:4
|ХИК
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|ХИК
|4:0
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|ХИК
|1:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч