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    Фарис Арун - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Фарис
    Фамилия Арун
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 85
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Антверпен 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2022 90' -90' Антверпен (Антверпен) 3:0 Вестерло (Вестерло)
    31.08.2022 88' -90' Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    90'
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