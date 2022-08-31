Фарис Арун - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Фарис
|Фамилия
|Арун
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|85
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Фарис
|Фамилия
|Арун
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антверпен
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2022
|90' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|31.08.2022
|88' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90'