Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Мидтьюлланд
Nordin Bakker
Статистика
Nordin Bakker - статистика
Мидтьюлланд
#25 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
1 : 1
19.09.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 1/2 финала
Утрехт
3 : 2
21.05.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
0 : 0
17.05.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
25.04.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
12.04.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
4 : 1
05.04.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК
2 : 2
22.03.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
3 : 0
14.03.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 2
07.03.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 1
28.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
ПСВ
3 : 1
21.02.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
4 : 2
15.02.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
11.02.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Твенте
5 : 0
07.02.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 1
01.02.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
0 : 2
18.01.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Херенвен
2 : 2
11.01.2026
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
0 : 3
20.12.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Спарта
0 : 3
14.12.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Херенвен
0 : 2
06.12.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
2 : 1
28.11.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
3 : 1
23.11.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 0
08.11.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 1
01.11.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 3
24.10.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Телстар
2 : 3
19.10.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
2 : 1
04.10.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
2 : 2
28.09.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Херенвен
3 : 2
21.09.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
1 : 0
13.09.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
2 : 2
30.08.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
1 : 2
24.08.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
2 : 1
16.08.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
1 : 1
09.08.2025
Волендам
Был в запасе
Главные новости
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
Фото
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
Видео
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
18
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+