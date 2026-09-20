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Сербия. Суперлига
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Црвена Звезда
Томаш Хандель
Статистика
€ 6 млн
Томаш Хандель - статистика
Црвена Звезда
27 ноября 2000 (25), Гимараеш
#20 | Полузащитник
180 см
Португалия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
3 : 0
20.09.2026
Раднички
1' - 60'
49'
8'
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
1 : 2
17.09.2026
Црвена Звезда
74' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 1
13.09.2026
Црвена Звезда
56' - 90'
Сербия. Суперлига, 3 тур
Радник
0 : 0
10.09.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 1
06.09.2026
Партизан
Был в запасе
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Сербия. Суперлига 2025/2026
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Португалия. Примейра 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Црвена Звезда
0 : 2
26.02.2026
Лилль
1' - 71'
68'
Лига Европы, 1/16 финала
Лилль
0 : 1
19.02.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига Европы, 8 тур
Црвена Звезда
1 : 1
29.01.2026
Сельта
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Мальме
0 : 1
22.01.2026
Црвена Звезда
89' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Штурм
0 : 1
11.12.2025
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Црвена Звезда
1 : 0
27.11.2025
ФКСБ
1' - 81'
Лига Европы, 4 тур
Црвена Звезда
1 : 0
06.11.2025
Лилль
1' - 66'
Лига Европы, 3 тур
Брага
2 : 0
23.10.2025
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Порту
2 : 1
02.10.2025
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 1
24.09.2025
Селтик
1' - 90'
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