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Миллуолл
Михайло Иванович
Статистика
€ 9 млн
Михайло Иванович - статистика
Миллуолл
29 ноября 2004 (21), Нови Сад
#9 | Нападающий
Сербия
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Сербия
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Кабо-Верде
3 : 0
31.05.2026
Сербия
77' - 90'
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