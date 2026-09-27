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МЛС 2026
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Нэшвилл
Shakur Mohammed
Статистика
Shakur Mohammed - статистика
Нэшвилл
#14 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
71' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
81' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
87' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
81' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
15
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
71' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
81' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
87' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
81' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
87' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 62'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
1' - 62'
40'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
1' - 65'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
1' - 89'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
79'
85'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
90' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
1' - 62'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
86' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
84' - 90'
90'
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