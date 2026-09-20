Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Денис Ковалевич - статистика

Динамо-Брест
29 марта 2003 (23), Антоновка
#88 | Нападающий
Беларусь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
4 : 2
20.09.2026
Днепр
62' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
0 : 1
13.09.2026
Динамо-Брест
78' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
15
7
2
0
0
Гомель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
4 : 2
20.09.2026
Днепр
62' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
0 : 1
13.09.2026
Динамо-Брест
78' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 3
29.08.2026
МЛ Витебск
65' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Барановичи
1 : 1
23.08.2026
Динамо-Брест
1' - 58'
29'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
08.08.2026
Динамо-Брест
75' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 0
02.08.2026
Белшина
73' - 90'
75, 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 0
23.05.2026
Арсенал
1' - 66'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
МЛ Витебск
0 : 0
22.05.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Днепр
1 : 1
17.05.2026
Динамо-Брест
67' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
1 : 2
10.05.2026
Динамо Мн
62' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
0 : 3
03.05.2026
Динамо-Брест
1' - 70'
29'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
0 : 0
25.04.2026
Динамо-Брест
62' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
3 : 0
18.04.2026
Барановичи
1' - 64'
23'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
0 : 1
09.04.2026
Динамо-Брест
1' - 60'
44'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
0 : 2
03.04.2026
Торпедо-БелАЗ
70' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина
1 : 0
22.03.2026
Динамо-Брест
63' - 90'
Главные новости
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+