Игорь Сикорский - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сикорский
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сикорский
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Заря (Луганск)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Заря (Луганск)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|25.10.2009
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|08.08.2009
|63' -90'
|Карпаты (Львов)
|4:0
|Заря (Луганск)
|18.07.2009
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:0
|Арсенал (Киев)