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    Игорь Сикорский - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Александрович
    Фамилия Сикорский
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:1 Заря (Луганск)
    21.11.2009 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:0 Заря (Луганск)
    31.10.2009 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Заря (Луганск)
    25.10.2009 Был в запасе Заря (Луганск) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    08.08.2009 63' -90' Карпаты (Львов) 4:0 Заря (Луганск)
    18.07.2009 Был в запасе Заря (Луганск) 0:0 Арсенал (Киев)
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