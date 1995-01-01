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Спецпроект
🦸🏻♂️ Сможете вспомнить главных героев противостояния ЦСКА и «Спартака»?
15:50
У Жемалетдинова из «Локо» есть предложение из-за рубежа – известна страна
1
15:28
Скопинцев назвал сильнейшего дриблера в мире
2
15:09
Смертин сообщил, что у него есть зависимость
4
14:49
Гурцкая назвал матч последнего тура РПЛ, который он не смог смотреть трезвым
4
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Все новости
16:06
Медина: «Спартак» объединился после ухода Абаскаля»
15:39
Кузьмичев: «У Джикии есть предложения, но он хочет остаться в «Спартаке»
15:19
«Мировой дядька»: Нахушев поделился впечатлениями от общения с Галицким
14:40
Тавареш рассказал, как «Спартак» попрощался с Абаскалем
1
14:28
Генич: «Расширение РПЛ обязательно будет»
15
13:53
Игравший за «Бордо» Смертин назвал Францию шовинистской страной
5
13:45
Шалимов: «В матче с ЦСКА «Спартак» напомнил команду Тедеско»
1
13:38
Назначения судей на «Спартак» – «Локо» и другие матчи 26-го тура РПЛ
3
13:32
Агент рассказал о травме Джикии
13:22
«Готов работать»: Ташуев спустя сутки решил семейные проблемы, из-за которых покинул «Факел»
3
13:16
Друг Уткина: «У Васи были проблемы с алкоголем – его окружение могло повлиять, чтобы он перестал пить»
1
13:02
Клопп оценил шансы на чемпионство «Ливерпуля»
12:51
Генич ответил, кто возглавит «Спартак» – иностранец или россиянин
5
12:44
Фото
Итальянская газета назвала фаворита на пост тренера «Милана»
12:38
Титов: «Спартак» всегда плохо прощался с воспитанниками»
2
12:24
«Могу делать это в 3 ночи – у меня болезнь»: Павлюченко рассказал, за что его ругает жена
2
12:12
Стал известен формат Кубка России на следующий сезон
4
12:03
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«Эгриси» устроил акцию на 40-й день со смерти Уткина
11:56
Мостовой оценил идею назначить в «Спартак» Тихонова
1
11:43
Друг Уткина: «На дне рождения Василия курили, честно скажу, не сигареты»
1
11:33
Глава РПЛ пригрозил покинуть пост, если на него будут давить
3
11:22
Реакция РФС на матерное выступление Корнеева на «Матч ТВ»
6
11:09
Уткин задумывался о самоубийстве
2
11:02
Смертин сравнил Моуринью и Фергюсона
10:51
Дюков отреагировал на шутку игрока «Рубина» по поводу денег от «Краснодара»
4
10:43
РФС: «Фанаты проявят мудрость, если прекратят бойкот»
11
10:29
Ташуев назвал лучший матч «Факела» под своим руководством
10:18
Тренер «Тюмени» послал болельщика после призыва к отставке
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Kirill Malykh
Kirill Malykh
#95 | Полузащитник
Имя
Kirill Malykh
Команда
Белшина
Состав
Основной
Позиция
Полузащитник
Статистика
Россия
Казахстан
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