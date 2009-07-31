Игорь Буряк - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Буряк
|Команда
|Горняк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1983 (40 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Буряк
|Команда
|Горняк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1983 (40 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Таврия (Симферополь)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|18.10.2009
|1' -46'
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Арсенал (Киев)
|30.08.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|08.08.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|31.07.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Черноморец (Одесса)