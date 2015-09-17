Константинос Макридис - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Макридис
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1982 (41 год)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Макридис
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1982 (41 год)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:3
|Спарта (Прага)
|26.11.2015
|54' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|01.10.2015
|1' -80'
|Спарта (Прага)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|17.09.2015
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|50'