Статистика по турнирам

Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Украины 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Украины 2009/2010 Чемпионат Украины 2008/2009