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Велизар Димитров
Статистика
Велизар Димитров - статистика
Завершил карьеру
13 апреля 1980 (46)
#18 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Болгария
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Суперкубок Украины 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Мариуполь
3 : 0
17.08.2013
Металлург
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Ворскла
1 : 2
27.07.2013
Металлург
1' - 74'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Металлург
1 : 1
20.07.2013
Карпаты
1' - 90'
74'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Металлист
1 : 0
15.07.2013
Металлург
1' - 84'
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