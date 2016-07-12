Мариу Сержиу - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Леал Ногуйера
|Фамилия
|Марио Сержио
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1981 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Леал Ногуйера
|Фамилия
|Марио Сержио
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1981 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2016
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|16.08.2016
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|02.08.2016
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|27.07.2016
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|19.07.2016
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:0
|ТНС (Ллансантфрайд)
|12.07.2016
|Был в запасе
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)