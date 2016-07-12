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    Мариу Сержиу - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Леал Ногуйера
    Фамилия Марио Сержио
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1981 (41 год)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2016 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    16.08.2016 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    02.08.2016 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 3:0 Русенборг (Тронхейм)
    27.07.2016 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 2:1 АПОЭЛ (Никосия)
    19.07.2016 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 3:0 ТНС (Ллансантфрайд)
    12.07.2016 Был в запасе ТНС (Ллансантфрайд) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
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