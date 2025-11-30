Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

David Tufekcic - статистика

Кристиансунд
#16 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
28
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 3
30.11.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
3 : 3
22.11.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Фредрикстад
3 : 1
02.11.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 3
26.10.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
19.10.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
2 : 1
04.10.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Брюне
2 : 0
28.09.2025
Кристиансунд
1' - 70'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
2 : 0
21.09.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Буде-Глимт
7 : 1
12.09.2025
Кристиансунд
1' - 63'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 2
31.08.2025
Бранн
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
25.08.2025
Кристиансунд
1' - 81'
38'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Кристиансунд
2 : 2
17.08.2025
Сандефьорд
1' - 90'
81'
90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
0 : 5
26.07.2025
КФУМ-Камератене
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сандефьорд
6 : 0
20.07.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
1 : 1
05.07.2025
Буде-Глимт
1' - 55'
14'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
0 : 0
29.06.2025
Кристиансунд
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
4 : 1
22.06.2025
Русенборг
1' - 90'
77'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Бранн
4 : 2
01.06.2025
Кристиансунд
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Кристиансунд
0 : 1
25.05.2025
Викинг
1' - 84'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Мольде
0 : 1
16.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Кристиансунд
0 : 1
11.05.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Русенборг
1 : 1
01.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
0 : 2
27.04.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
2 : 3
20.04.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Викинг
3 : 1
10.04.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 1
06.04.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 1
30.03.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
1
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
6
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+