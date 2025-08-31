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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Бранн
Кристиансунд - Бранн: обзор матча 31 августа 2025
Кристиансунд
31.08.2025, воскресенье, 15:30
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 2
Завершен
Бранн
75'
М. Иса
89'
М. Иса
67'
С. Атли Магнуссон
69'
С. Атли Магнуссон (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Бранн
Конец матча
+6'
ГОЛ! 2:2!
М. Иса
Желтая карточка
Ф. Майре
Замена
Й. Солтведт
️️️️
В. Драгснес
Замена
M. Haaland
️️️️
E. Aron Guðmundsson
Замена
Р. Корлу
️️️️
D. Tufekcic
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
I. Hoffman
Замена
А. Ндур
️️️️
H. Sletsjoe
ГОЛ! 1:2!
М. Иса
Пас отдал
Н. Эдегор
Желтая карточка
D. Peter Ulvestad
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Атли Магнуссон
ГОЛ! 0:1!
С. Атли Магнуссон
Пас отдал
Я. Серенсен
Замена
М. Иса
️️️️
L. Alvheim
Замена
У. Матисен
️️️️
М. Хансен
Замена
S. Skeide
️️️️
W. Igor
Второй тайм
+2'
Желтая карточка
Н. Эдегор
Желтая карточка
Я. Серенсен
Желтая карточка
W. Igor
10'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
12
Adrian Sæther
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
(К)
ЦЗ
14
Marius Olsen
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
9
Sander Kilen
ЦП
10
Henry Sletsjoe
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
20
Wilfred Igor
ЦП
19
Leander Alvheim
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К)
ЦЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Кристиансунд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Frederik Flex
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
14
Syver Skeide
ЦП
10
Резан Корлу
АП
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Бранн
26
Tom Bramel
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
2-5-3
12
5
14
9
10
6
Эдегор
20
16
26
24
19
3-2-3-1-1
1
Дюнгеланд
20
Драгснес
3
Кнудсен
21
23
Педерсен
18
Серенсен
7
Майре
8
Корнвиг
19
9
Хансен
22
Магнуссон
20
14
14
20
16
10
Корлу
10
Корлу
16
10
25
Ндур
25
Ндур
10
19
7
Иса
7
Иса
19
26
17
17
26
20
Драгснес
17
Солтведт
17
Солтведт
20
Драгснес
9
Хансен
14
Матисен
14
Матисен
9
Хансен
19
14
14
19
Остались в запасе
Кристиансунд
Бранн
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Frederik Flex
ЦЗ
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
26
Tom Bramel
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Frederik Flex
ЦЗ
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Остались в запасе
26
Tom Bramel
ВР
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
41
Lars Remmem
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Кристиансунд - Бранн
3
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
11
Офсайды
2
1
Количество передач
280
623
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.95
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
- : -
07.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Буде-Глимт
0 : 0
10.10.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
- : -
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Главный судья:
Sigurd Smehus Kringstad, Norway
Стадион:
Kristiansund Stadion, Kristiansund
Игрок матча
Рейтинг
Саэвар Атли Магнуссон
Нападающий
Рейтинг: 8.7
Минут на поле
90
Голы
2
Ассисты
0
Ударов по воротам
4
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