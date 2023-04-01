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    Марк Краснов - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Марк
    Отчество Михайлович
    Фамилия Краснов
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 ноября 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2023 62' -90' Сморгонь (Сморгонь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    21.04.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 3:2 Слуцк (Слуцк)
    23'
    01.04.2023 69' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    70'
    Россия
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