Марк Краснов - статистика
#40 | Нападающий
|Имя
|Марк
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Краснов
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Марк
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Краснов
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2023
|62' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|21.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)
|23'
|01.04.2023
|69' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|70'