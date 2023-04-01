Павел Селезнев - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Селезнев
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Павел
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Селезнев
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|70'