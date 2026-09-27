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МЛС 2026
Команды
Динамо Хьюстон
Артур
Статистика
€ 3 млн
Артур - статистика
Динамо Хьюстон
11 марта 1996 (30)
#6 | Полузащитник
180 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
18
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
20.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Канзаc Сити
0 : 2
02.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
63' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
23.07.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
70'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 78'
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
90'
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
1' - 63'
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 55'
45'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
66' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 1
19.04.2026
Динамо Хьюстон
64' - 90'
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