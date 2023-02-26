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    Артур - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Артур
    Фамилия де Лима
    Команда Хьюстон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Хьюстон 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 1' - 90' Сан-Хосе 2:1 Хьюстон США. МЛС, 9 тур
    26.03.2023 1' - 90' Хьюстон 1:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 7 тур
    18'
    19.03.2023 1' - 90' Хьюстон 2:0 Остин США. МЛС, 6 тур
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