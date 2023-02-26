Тайвон Грэй - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Тайвон
|Фамилия
|Грэй
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Тайвон
|Фамилия
|Грэй
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|Атланта Юнайтед
|США. МЛС, 10 тур
|26.03.2023
|1' - 90'
|Хьюстон
|1:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 7 тур
|90'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|3:2
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|26.03.2023
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|90'
|19.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|12.03.2023
|67' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:0
|Интер (Майами)
|77'
|26.02.2023
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)