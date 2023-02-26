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    Якоб Шаффельбург - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Якоб
    Фамилия Шаффельбург
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1999 (23 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 76' Нэшвилл 0:0 Торонто США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 Был в запасе Орландо Сити 0:2 Нэшвилл США. МЛС, 8 тур
    26.03.2023 1' - 78' Нэшвилл 0:1 Цинциннати США. МЛС, 7 тур
    19.03.2023 1' - 90' Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нэшвилл США. МЛС, 5 тур
    Статистика по турнирам
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