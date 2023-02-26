Якоб Шаффельбург - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Шаффельбург
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Шаффельбург
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 76'
|Нэшвилл
|0:0
|Торонто
|США. МЛС, 10 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Орландо Сити
|0:2
|Нэшвилл
|США. МЛС, 8 тур
|26.03.2023
|1' - 78'
|Нэшвилл
|0:1
|Цинциннати
|США. МЛС, 7 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -76'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:0
|Торонто (Торонто)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|0:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.03.2023
|1' -78'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|19.03.2023
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|12.03.2023
|1' -66'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|37'
|05.03.2023
|1' -46'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|1' -83'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|80' 58'