Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Шишков - статистика

Рязань
7 августа 2002 (24), Ярославль
#44 | Защитник
184 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Рязань
2 : 0
30.09.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
1' - 46'
46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Рязань
2 : 2
17.09.2026
Сатурн
1' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Рязань
0 : 2
08.09.2026
Спартак К
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Квант
1 : 3
05.09.2026
Рязань
1' - 90'
23, 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рязань
21
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Рязань
2 : 0
30.09.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
1' - 46'
46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Рязань
2 : 2
17.09.2026
Сатурн
1' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Квант
1 : 3
05.09.2026
Рязань
1' - 90'
23, 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Рязань
1 : 0
28.08.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Орел
0 : 2
22.08.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Рязань
3 : 0
15.08.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Металлург Л
0 : 0
08.08.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Арсенал-2
0 : 5
26.07.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Сатурн
0 : 0
30.05.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2
0 : 3
23.05.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Рязань
1 : 1
16.05.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Салют
0 : 2
08.05.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Рязань
1 : 1
01.05.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Рязань
2 : 1
18.04.2026
Металлург Л
1' - 45'
10'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Главные новости
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
3
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
2
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
3
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
5
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
5
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+