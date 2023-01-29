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    Хен-Гю О - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Хен-Гю
    Фамилия О
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 апреля 2001 (21 год)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 75' - 90' Селтик 3:2 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
    02.04.2023 75' - 90' Росс Каунти 0:2 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
    18.03.2023 61' - 90' Селтик 3:1 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
    82' 82'
    Статистика по турнирам
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