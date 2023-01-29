Хен-Гю О - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Хен-Гю
|Фамилия
|О
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Хен-Гю
|Фамилия
|О
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|75' - 90'
|Селтик
|3:2
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
|02.04.2023
|75' - 90'
|Росс Каунти
|0:2
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
|18.03.2023
|61' - 90'
|Селтик
|3:1
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
|82' 82'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|9
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|75' -90'
|Селтик (Глазго)
|3:2
|Рейнджерс (Глазго)
|02.04.2023
|75' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Селтик (Глазго)
|18.03.2023
|61' -90'
|Селтик (Глазго)
|3:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|82' 82'
|08.03.2023
|70' -90'
|Селтик (Глазго)
|3:1
|Хартс (Эдинбург)
|05.03.2023
|66' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:5
|Селтик (Глазго)
|81'
|18.02.2023
|1' -71'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Абердин (Абердин)
|05.02.2023
|79' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:4
|Селтик (Глазго)
|01.02.2023
|75' -90'
|Селтик (Глазго)
|3:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|29.01.2023
|82' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:2
|Селтик (Глазго)