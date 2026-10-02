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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Хен-Гю О
Статистика
€ 15 млн
Хен-Гю О - статистика
Бешикташ
12 апреля 2001 (25)
#9 | Нападающий
185 см
Южная Корея
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
1' - 67'
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
1' - 72'
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
1' - 75'
54'
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
79' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
82' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
85' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
82' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
27.08.2026
Бешикташ
65' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис
1' - 60'
6'
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
1' - 88'
83'
Лига Европы, 2 раунд
Мидтьюлланд
0 : 2
30.07.2026
Бешикташ
1' - 85'
81'
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
1 : 0
23.07.2026
Мидтьюлланд
1' - 63'
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