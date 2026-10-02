Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Турция. Суперлига 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Бельгия. Про-Лига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Турция. Кубок 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Лига чемпионов 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Шотландия. Премьер-лига 2023/2024 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023